Confían en leyenda del beisbol cubano, prepara el futuro

Saltillo, Coah.- Para muchos, la presencia de Ermidelio Urrutia ha pasado desapercibida como un integrante más del cuerpo técnico de Saraperos, pero su trayectoria en la pelota lo cataloga como una verdadera leyenda del beisbol cubano, quien viene a formar al futuro de la Nave Verde.



En su palmarés destacan tres títulos mundiales amateur, dos oros en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, par de copas intercontinentales y más importante, una presea dorada en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, por lo que su sapiencia será vital en la formación de los jóvenes saraperos.



“Me voy a sumar a los jóvenes porque son el futuro del beisbol aquí en México, los veo y tienen algunas dificultades pero no es algo que no se pueda limar, dándoles consejos, platicando mucho con ellos, haciendo algunos ejercicios que les pueden ayudar, vengo a aportar todo lo que sé y también a aprender”, comentó.



Hoy, la LMB contará con una gran proliferación de peloteros cubanos, todo gracias a la relación de los clubes mexicanos con el Instituto de Deportes y Recreación de Cuba; uno de sus referentes máximos garantiza la calidad del jugador isleño y su facilidad para adaptarse a cualquier tipo de beisbol.



“La historia del pelotero cubano en México es muy larga, hay una cantera muy buena en Cuba que toma a los peloteros desde los 6 años y eso ha ayudado mucho a que se adapten rápido al beisbol mexicano y al de Estados Unidos, es muy poco lo que hay que pulir”, concretó.



Ejemplo de ello es la llegada de Lázaro Blanco y Carlos Juan Viera, dos serpentineros que han generado una alta expectativa tras el anuncio de sus firmas con Saltillo, brazos que ayudarán mucho al bullpen verde.



“Yo fui director de Viera, son dos pitchers muy buenos, no son los mejores de Cuba, pero sí son los que están en mejor momento, ellos pueden aportar mucho por el sistema de pitcheo que ellos tienen y que han lanzado fuera, es más fácil para ellos adaptarse”.





Entre familia



Padre e hijo construirán un binomio interesante en el Sarape, Henry y Ermidelio Urrutia estarán juntos por primera vez en México, recordando viejos tiempos en Las Tunas, lo que amplía aún más la relevancia de la presencia de la leyenda cubana en el seno sarapero.



“Para mí es complejo, porque fue director de Henry también, no hay que pedirle mucho porque él es una persona muy cumplidora con su trabajo desde pequeño, le ha sido más fácil para él adaptarse, me gusta mucho que lucha y se entrega por el equipo que representa”, concluyó.