Confían se reactive inversión

Aunque siguen en la agenda diversos factores que han provocado incertidumbre y una menor confianza en el país, la disminución de la tasa de interés anunciada por el Banco de México influiría en la reactivación de inversiones, consideró Alejandro Dávila Flores.El economista saltillense consideró que esta decisión va en línea con el ajuste a la baja de la tasa en Estados Unidos (EU) como una medida tendiente a evitar una posible desaceleración de la economía internacional.“Es una decisión correcta considerando esos factores. Normalmente cuando baja el costo del dinero, representa una señal de estímulo para que haya una reactivación de la inversión, esperemos que sea el caso”, agregó.Sin embargo, indicó que existen otros factores que no dependen del Banco de México, los cuales atañen a actores políticos y económicos en el plano nacional e internacional.“A estas alturas de la Administración nacional, queda claro que la decisiones que se han tomado como la cancelación del aeropuerto o el desconocimiento de contratos en materia del gas, no son señales correctas para los mercados, no dan certidumbre a la inversión”, apuntó Dávila Flores.Finalmente, criticó la intención de instalar lo que denominó un “cuasi monopolio público en las áreas de extracción de petróleo, petroquímica y generación de energía eléctrica”.