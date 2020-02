¿Confías en la ley? Saltillenses decepcionados por justicia ciega

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Bajo la sombra del imponente Palacio de Gobierno José Ángel camina con los zapatos rotos, cubierto con una cobija y una cubeta como su maleta, preguntándose dónde está y para qué sirve la ley. Si la ley es una persona a la que nunca encontró o un libro vacío. Una inyección que no se aplicó, la secta de la que escapó o si solamente está en la imaginación.



Si la ley es el edificio rosa frente a él o la gente trajeada que se encuentra tecleando ahí. Si está en una caja fuerte o si es algo a lo que solo puede acceder la gente que aprueban los guardias su entrada.



Se pregunta dónde estaba la ley para defenderlo cuando su madre lo dejaba encerrado y sin comer, o cuando su padrastro lo golpeaba. Cuál era la ley que lo protegía del hambre, del frío, del abuso de sus padres, cuando se le negó el estudio o la atención médica; dónde estaba durante su juventud miserable y las detenciones arbitrarias de los municipales.



Dónde estaba la ley cuando a los pocos días de irse con quienes le daban “dulces” en la esquina de su barrio desde los 8 años, los arrestaron los federales. Dónde estaba cuando lo torturaron.



“Yo me acuerdo que de chamaquito andaba en las calles, me metí en las drogas y de ahí ya no salí hasta que me junté con los malos un tiempo, pero los federales me tumbaron los dientes”, dice José Ángel, de 54 años, para finalizar su historia mostrando una ventana en su sonrisa.



Parado frente al cartel en que se lee “¿Confías en la ley? Cuéntame por qué”, de un ejercicio periodístico que reúne en pequeñas anécdotas, la decepción de los saltillenses ante las normas jurídicas que los rigen, José Ángel, solo concluye: “las autoridades se pasan la ley por los huevos”.



Este señor, que vive en la calle, no es el único que desconoce la ley, que cree que está perdida o es pisoteada por quienes sostienen un mazo en los juzgados y cargan las banderas de México desde un balcón cada 16 de septiembre.



Al igual que otros, cree que es una simulación del Estado, donde la corrupción, la impunidad, la burocracia e injusticia los han marcado al menos una vez en su vida. Desde la extorsión de un policía hasta la negativa de un proceso judicial por “falta de pruebas”.





Cansados de luchar



Para Jorge Luis Rodríguez Cárdenas, de 67 años, autoridades y diputados se burlan del pueblo modificando leyes en beneficio de su riqueza y a desinterés del bienestar del pueblo. Para Jorge Luis, son las personas que pierden la voluntad y la ética ante el hambre insaciable de poder y dinero, quienes “contribuyen a que el sistema se pudra”.



“No hace falta que algo malo me haya pasado para saber que el pueblo ya no tiene causa, por lo que sea, por los animales, por los niños, por los impuestos.



“Los jóvenes dejaron de luchar desde hace mucho tiempo, cuando se idiotizaron frente a televisores y videojuegos; la gente vive sin el mínimo gesto de solidaridad”, asegura Jorge Luis, quien recordó sus años de lucha para defender a los trabajadores de Cinsa, siendo universitario.



Ellos mismos, considera, sienten un desprecio por la gente sencilla, trabajadora y que se gana la vida con el sudor de su frente.





Letra muerta por corrupción



Más tarde, con una bolsa sobre el hombro y sujetándose los lentes en la entreceja, se acerca Alexia Santillán, una joven de 24 años que dio por suspendida su carrera profesional en Derecho, a un año de concluirla, ante las muchas injusticias que presenció durante su práctica en los Juzgados Familiares.



Donde asegura que estrechar la mano con el dinero, el poder, la posición dentro del Gobierno y contactos dentro del sistema es suficiente para convertir la ley en letra muerta.



“Estando dentro, te das cuenta de que todo el tiempo tus ideales y tu ética va a contracorriente. Cada día intento recordar por qué elegí esta carrera, por qué quiero dedicarme a esto, pero se vuelve algo cansado. Es fácil que te corrompa este gran muro llamado autoridad”, admite en una catarsis de elección profesional.



Ojos bien vendados



El rotundo “no” como respuesta inicial se repite en varias ocasiones ante la pregunta del cartel que los transeúntes ven de lejos y voltean la cara enfurruñada, ahora por un joven de 22 años, que no cree en la legitimidad sino en “el dinero que mueve al sistema”.



“Cómo puedes confiar en autoridades que ponen a sus familiares en puestos sin acabar la prepa, cuando comparas el sueldo de un diputado con el de un maestro, cuando las leyes te la ponen más difícil si se trata de entrar a un hospital o a una universidad diciendo que el presupuesto no alcanza… pero si Chespirito se muere es luto nacional”, dijo el estudiante.



No hay presupuesto para universidades porque México necesita obreros que trabajen como esclavos en las empresas chinas y estadunidenses, asegura el estudiante, “a la gente ya le vale madre si hay un cambio en el poder, mientras ellos tengan cable, internet o no pierdan su trabajo”.



“El barrio prende fuego porque está desesperado, mata, roba y pierde la esperanza de impotencia, no se puede confiar en la ley, ni en los policías, ni en las autoridades. No todos los que están jodidos, están jodidos porque quieren, hay algunos que siguen con una venda en los ojos y la esperanza en las manos cuando reciben despensas y promesas de sus gobernantes, que aún creen en la ley”, concluye un exadicto que antes se sentó en la banca para ser escuchado y hasta ahora se da cuenta, dice, de la injusticia legal y social que lo orilló a drogarse por primera vez.