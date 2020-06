Jugador de la NBA, Lonnie Walker; revela que sufrió abuso sexual

Escuchar Nota

San Antonio, Texas.- Lonnie Walker IV, jugador de los Spurs de San Antonio se ha caracterizado por su peinado, sin embargo, a inicios de la cuarentena el jugador decidió raparse. Recientemente, el atleta estadunidense reveló el motivo a través de su cuenta en Instagram.



"Fui acosado sexualmente, violado, abusado, incluso me acostumbré a ello porque a esa edad no se sabe qué es qué", confesó. "Yo era un chico crédulo y curioso que no sabía lo que era el mundo real", escribió el basquetbolista de la NBA en sus redes.



El agente de Walker IV, George Langberg, reveló que el escolta decidió hacer pública su historia para ayudar a personas que hayan atravesado una situación similar a la de él.