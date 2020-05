Confinamiento crea graves problemas psicológicos

Escuchar Nota

“Tengo la certeza de que cuando esta situación pase, que pasará, habremos superado un gran reto si encontramos el apoyo, ya que, para muchos será uno de los más importantes de su vida”, finalizó la psicóloga Veridiana Cuéllar.

en un sector de la población al término de la pandemia del Covid-19.Aunque no hay un estudio que revele las consecuencias de la actual pandemia, la doctora Veridiana Cuéllar, docente de la Universidad Autónoma de Baja California asegura que “La especialista y docente afirma que son reacciones normales y sería imposible esperar no tenerlas por lo que aconseja, aunque augura que puede no dar resultado si no se cuenta con apoyo profesional., por el trabajo diario desde casa, o incluso porque le ha tocado vivir en primera persona la enfermedad y sus consecuencias.Laha puesto a disposición de la población a especialistas en psicología para que, a través del número de emergencias 9-1-1 pueda cualquier persona en crisis ser atendida por personal capacitado.Hasta el momento hay más de 100 voluntarios capacitados para fungir como. Participan profesores y estudiantes de medicina, odontología, psicología, nutrición, enfermería, técnicos en emergencias médicas y otras carreras afines. También colabora el, que depende de la FMP, así como profesionistas de otras instituciones y colegios.