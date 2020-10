¿Confinamiento navideño? Evalúan opción en Italia ante Covid-19

Escuchar Nota

“Creo que un confinamiento en Navidad está en el orden de las cosas: así se podría reiniciar el sistema, disminuir la transmisión del virus y aumentar el rastreo de contactos. Como estamos, el sistema está saturado”, explicó el experto en una entrevista en la televisión pública RAI.

“El impacto que tendrán las medidas adoptadas por el Gobierno se conocerá en un par de semanas”, señaló Crisanti.

El conocido virólogo Andrea Crisanti, de la Universidad de Padua, no descarta que pueda haber un confinamiento en Italia en Navidad como forma de rebajar el aumento de los contagios de coronavirus, a pesar de que el Gobierno insiste en que no está prevista esta medida.Crisanti citó el ejemplo de, aunque en Italia las cifras son mucho menores que en otros países europeos en esta segunda ola.Los nuevos contagios se acercaron a los, bajos respecto a otros países pero los casos han ido creciendo inexorablemente en las últimas semanas y días.El Gobierno de Giuseppe Conte, que ordena por decreto gracias al, ha adoptado medidas como la imposición de la mascarilla siempre, el cierre anticipado de bares y restaurantes o la prohibición de partidos de deportes de contacto entre amigos, así como celebrar fiestas privadas, entre otras.Para este virólogo, “los medios de transporte abarrotados son una situación que favorece el contagio. Se podría obligar a los pasajeros a llevar cubrebocas quirúrgicao y prohibir la entrada con las mascarillas caseras. Esto tendría más efecto que disminuir el aforo“.Lo dijo mientras hoy el Ejecutivo está debatiendo precisamente sobreCrisanti insistió en que “más que medidas de comportamiento, hay que detener el virus: en 15 días no me gustaría estar hablando de entre 10 y 12 mil casos diarios”.Según el profesor, “Este experto asesoró con éxito en la primera ola a la región del Véneto, que pudo controlar la pandemia aunque en esta segunda ola los casos se han disparado.A pesar de los datos de Italia mejores que sus vecinos europeos, Crisanti advierte que “sería una ilusión pensar que los problemas de los demás son solo de los demás. Creo que hay”.