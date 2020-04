Piedras Negras anuncia cierre de panteones el 10 de mayo

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El primer edil nigropetense, Claudio Bres Garza confirmó que por motivos de prevención de contagios por coronavirus el próximo 10 de mayo, los campos santos se mantendrán cerrados con el fin de evitar altas congregaciones de personas.



“Todos quisiéramos que las iglesias, los templos y otras actividades estuvieran normalizadas, pero no; lo digo porque el 10 de mayo no va haber en los campos santos, ninguna congregación”, declaró el alcalde.



Aunque no detalló la postura de los cementerios privados, señaló que en general la gran mayoría de ellos cerrarán sus puertas, pues en estos momentos debemos cuidar más nuestra salud.



“Ellas que ya se nos adelantaron, entienden perfectamente que hoy son tiempos de que cuidemos a toda la familia, por lo que los campos santos reiteró estarán cerrados para el día de las madres”, expresó.



Concluyó diciendo que esta semana será crítica para que los casos no crezcan, por lo que si se cumple se podrá a reactivar la situación económica, por lo que pidió entender esta decisión.