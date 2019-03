Confirma AMLO que apadrinó a hija de empresario

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina de hoy lunes, confirmó que este fin de semana se convirtió en padrino de Mercedes, hija del empresario, presidente de Biopapel, Miguel Rincón Arredondo, quien a su vez forma parte del consejo asesor del mandatario.“Sí fui padrino de una niña. Sandy, que es su mamá, y Miguel Rincón", confirmó.Y agregó: "No solo por tener una relación familiar voy a torcer mi camino o cometer un acto de corrupción o que haya influyentismo (…) A algunos nos gusta tener compadres a otros no (…) Soy así, entonces sí sucedió eso".Detalló: "Desde hace algún tiempo no aceptaba ser compadre, participar en ceremonias de bautismo, no asistía a este tipo de actos".