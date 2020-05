Confirma Ferrari a Sainz

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Carlos Sainz es el nuevo piloto de Ferrari, confirmó la misma escudería este jueves.



El español, todavía ligado a McLaren para este 2020, será el sustituto de Sebastian Vettel, quien no llegó a un acuerdo para renovar contrato con el Cavallino Rampante. El ibérico será compañero del monegasco Charles Leclerc.



Mientras que el lugar que deja en McLaren lo tomará Daniel Ricciardo. El australiano también era candidato para llegar a Ferrari; para el 2021 correrá en el equipo británico, tras dos años en Renault.



"Me complace anunciar que Carlos se unirá a la Scuderia Ferrari a partir del campeonato 2021. Con cinco temporadas ya detrás de él, Carlos ha demostrado ser muy talentoso y ha demostrado que tiene la capacidad técnica y los atributos correctos para que se adapte perfectamente a nuestra familia", publicó Mattia Binoto, director de la Scuderia.







"Estoy muy contento de que conduciré para Ferrari en 2021 y estoy entusiasmado con mi futuro en el equipo. Todavía tengo un año importante por delante con McLaren y tengo muchas ganas de volver a competir con ellos esta temporada", añadió Sainz.



Nacido en Madrid el 1 de septiembre de 1994, Carlos ya tiene mucha experiencia en Fórmula 1, después de haber participado en 102 Grandes Campeonatos del Mundo en más de cinco temporadas. En 2019, terminó sexto en el Campeonato de Pilotos, su mejor resultado, en un año en el que también llegó al podio por primera vez, terminando tercero en Brasil.



Todavía no se corre alguna carrera de la campaña 2020 de la Fórmula Uno por la pandemia Covid-1