Confirma Georgia triunfo de Biden tras recuento

Washington, Estados Unidos.- Después de seis días de escrutinio manual, la oficina del secretario de estado de Georgia reafirmó este jueves que el virtual Presidente electo Joe Biden derrotó al Presidente Trump en el estado, que durante mucho tiempo había sido considerado un bastión republicano.



Tras el recuento de los 5 millones de votos hecho a mano, el demócrata mantuvo una ventaja de 12 mil 284 votos, lo que resulta en un cambio de alrededor de 2 mil menos y una variación del 0.0099 por ciento a diferencia del resultado inicial.



La campaña de Trump pidió al secretario de Estado Brad Raffensperger de Georgia, un republicano, un recuento completo una semana después del día de las elecciones.



Raffensperger anunció poco después que los 159 condados participarían en una "auditoría de limitación de riesgo" que incluiría un recuento manual. La auditoría de aproximadamente cinco millones de votos se completó el miércoles por la noche.



Aunque el resultado fue una conclusión inevitable, el recuento tuvo lugar en medio de una creciente tensión sobre el resultado de las elecciones.



The New York Times y otros medios de comunicación nacionales proyectaron el triunfo de Biden en Georgia la semana pasada. Pero Trump ha planteado acusaciones infundadas de fraude, y sus aliados, en particular los senadores David Perdue y Kelly Loeffler, republicanos que enfrentan duras elecciones de segunda vuelta en el estado en enero, criticaron a Raffensperger y lo acusaron de administrar mal las elecciones.



El proceso reveló algunos contratiempos significativos en el proceso, y cuatro condados (Floyd, Fayette, Walton y Douglas) que descubrieron votos durante la auditoría que no formaban parte del conteo original. Trump ganó los condados de Floyd, Fayette y Walton; Biden ganó en Douglas.



El jueves, la Junta de Elecciones del condado de Floyd votó por unanimidad para despedir a su secretario electoral en jefe, Robert Brady, después de que los funcionarios encontraron 2 mil 600 boletas que quedaron sin contar antes de la certificación inicial de votos del condado.



La mayoría de los condados vieron solo cambios menores en sus recuentos, y los totales de votos del recuento difirieron en un solo dígito.



El estado tiene hasta el viernes para certificar los resultados de las elecciones. La campaña de Trump luego tiene dos días hábiles para solicitar un segundo recuento, que se realizaría utilizando escáneres de alta velocidad.