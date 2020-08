Confirma La Voz romance entre Belinda y Nodal

Escuchar Nota

Saltillo.- Como muchos intuían, resulta que Belinda y Christian Nadal sí se quieren y “sí” son novios, según se confirmó ayer a través de las redes sociales, causando gran revuelo entre los internautas que inundaron la web con sus comentarios y memes sobre este mediático romance.



Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, dicho que se queda perfecto cuando se trata de los famosos y sus amoríos, y que ahora con Nodal y Beli se constata.



Ambos cantantes han convivido mucho en las últimas semanas por ser coaches de La Voz, reality show que se transmite por Azteca Uno, y en el que en más de una ocasión han tenido situaciones que levantaron la antena entre los fans de ambos famosos.



Para rematar, este miércoles los dos coaches intercambiaron mensajes en redes, dejando entrever un notable cariño que iba más allá de una amistad.



Nodal comentó en Instagram un post de Belinda con una frase donde manifiesta que entre ambos hay mucha confianza.



“La ratoncita más bella del mundo”, posteó el intérprete, y colocó emojis de cara enamorada y babeando.



Por su parte, Beli ha correspondido con comentarios similares a Nodal como un “Te quiero” que le puso acompañado de un corazón.







Los comentarios por parte de los fans de ambos no tardaron en hacerse presentes, muchos de ellos aludiendo a que harían bonita pareja, y otros tantos no estaban de acuerdo con la relación.



Fue a través de las historias de Instagram de Nodal en donde todo se descontroló, pues compartió una imagen en la que aparece abrazando a Belinda muy cariñosamente, además, de que en esta se puede apreciar cómo le está dando un beso muy cerca de la boca.



No conforme con ello, y para avivar el fuego entre los fans, el cantante de regional mexicano escribió “Te amo”.



Y para gusto o disgusto de unos y otros, en el transcurso de la tarde, el romance fue confirmado por La Voz en su cuenta de Instagram: “El amor llegó a #LaVoz... Nuestros coaches, @nodal y @belindapop inician relación... ¡Estamos muy emocionados!”.



Entre los numerosos comentarios que hicieron los internautas, muchos de ellos hacían referencias a la supuesta relación que Belinda tuvo con Lupillo Rivera, a quien también conoció en la emisión de Azteca del año pasado.