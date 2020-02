Confirma Samsung sus nuevos Galaxy

Escuchar Nota

#SamsungEvent: Un vistazo a la familia #GalaxyS20 que se compone de tres integrantes con tamaños diferentes.



S20 6,2”

S20 Plus 6,7”

S20 Ultra 6,9”



Tienen 5G y pueden grabar videos de 8K. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/od6bLIAqVZ — CIENCIA Y TECNOLOGÍA (@revolutegplus) February 11, 2020

"(Con estas herramientas) queremos rediseñar la forma en la que se captura el momento", comentó Pablo Tapia, director de producto de Samsung México.

Los #GalaxyS20 de #Samsung ya son oficiales, y ya tenemos hasta precios para México pic.twitter.com/8vbQnE2RNf — Xataka México (@XatakaMexico) February 11, 2020

Hoy se presentaron los nuevos #SamsungGalaxy #GalaxyS20 #GalaxyS20Plus y #GalaxyS20Ultra en el #Unpacked en San Francisco



Los cuales costarán 19,000 / 24,000 y 29,000 pesos y estarán a la venta en marzo de este año!



¿Qué te parecen? pic.twitter.com/7ZeO3EIGCz — Fandom Pelicula (@FandomPelicula) February 11, 2020

Después de que Samsung revelara los nuevos integrantes de la familia, la compañía confirmó que los tres smartphones estarán disponibles en preventa para México a partir del 3 de marzo, incluyendo el S20 Ultra, que está listo para funcionar con redes 5G.Gracias al nuevo procesador Exynos 990, el hermano mayor de los nuevos S20 está listo para funcionar con redes de última generación, aunque en México es incierta la llegada del 5G para este 2020., el smartphone de 6.9 pulgadas contará con una cámara cuádruple con un sensor principal Gran Angular de 108 MP.El dispositivo móvil posee una nueva función llamada Space Zoom, un sistema de acercamiento que reúne procesamiento óptico híbrido con Inteligencia Artificial para ofrecer zoom de hasta 100x en una toma fotográfica.. Se trata de un smartphone de 6.7 pulgadas que, aunque alojará también una cámara cuádruple, la diferencia es que su lente de 64 MP para telefoto solo permite Space Zoom con acercamientos de hasta 30x., aunque solo tendrá tres cámaras en su parte trasera, pues no incluye el sensor de profundidad llamado Depth Vision, para lograr el efecto bokeh, que sí poseen los otros equipos.Una de las nuevas mejoras que los tres equipos poseen es la capacidad de grabar en resolución 8K a 24 fotogramas por segundo, así como de realizar capturas mientras se toma video para guardar una imagen fija de 33 MP.Además, las cámaras principales contarán con el nuevo modo Single Take, que permite a los usuarios tomar fotos, grabar pequeños clips y hasta 'Boomerangs' de Instagram al activar el obturador.A través de algoritmos, los equipos procesarán las imágenes para ofrecer mejores resultados, aseguró la empresa.Los auriculares tendrán una autonomía de hasta 11 horas de reproducción musical continua, con una recarga adicional en su estuche, y carga inalámbrica o desde cable USB-C.Para mejorar la calidad de audio de las llamadas, los audífonos incorporan tres micrófonos y ahora facilitarán el uso de Spotify al configurarlos para que abra la plataforma con un solo toque.Aunque los Galaxy Buds+ aún no tienen precio ni fecha de lanzamiento confirmadas, Samsung México afirmó que llegarán al País los colores negro, blanco y azul.Pantalla: Dynamic AMOLED de 6.9'', WQHD, HDR10+ y 120 HzProtección: Gorilla Glass 6, certificación IP68 contra agua y polvoProcesador: Samsung Exynos 990, habilitado para 5G y LTE 4GAlmacenamiento: interno de 128 GB, expandible a 1 TB con microSDRAM: 12 GBSistema operativo: Android 10Cámara trasera: sistema cuádruple con lentes 108 MP gran angular, 48 MP telefoto,12 MP ultra gran angular y lente Depth Vision (3D ToF)-Grabación de hasta 8K, a 24 FPS-Space Zoom con hasta 100xCámara frontal: 40 MP gran angularBatería: 5,000 mAh con carga de hasta 45W (cargador no incluido), certificación Qi y carga reversibleSeguridad: sensor de huella ultrasónico debajo de la pantallaColores: Cosmic Grey y Cosmic BlackPantalla: Dynamic AMOLED de 6.7'', WQHD, HDR10+ y 120 HzProtección: Gorilla Glass 6, certificación IP68 contra agua y polvoProcesador: Exynos 990, habilitado para LTEAlmacenamiento: interno de 128 GB, expandible a 1 TB con microSDRAM: 8 GBSistema operativo: Android 10Cámara trasera: sistema cuádruple con lentes 12 MP gran angular, 64 MP telefoto, 12 MP ultra gran angular y lente Depth Vision (3D ToF)-Grabación de hasta 8K, a 24 FPS-Space Zoom con hasta 30xCámara frontal: 10 MP gran angularBatería: 4,500 mAh, con carga rápida de hasta 25W, certificación Qi y carga reversibleSeguridad: sensor de huella ultrasónico debajo de la pantallaColores: Cosmic Grey y Cloud BluePantalla: Dynamic AMOLED de 6.2'', WQHD, HDR10+ y 120 HzProtección: Gorilla Glass 6, certificación IP68 contra agua y polvoProcesador: Samsung Exynos 990, habilitado para LTE 4GAlmacenamiento: interno de 128 GB, expandible a 1 TB con microSDRAM: 8 GBSistema operativo: Android 10Cámara trasera: sistema triple con lentes 12 MP gran angular, 64 MP telefoto y 12 MP ultra gran angular-Grabación de hasta 8K, a 24 FPS-Space Zoom con hasta 30xCámara frontal: 10 MP gran angularBatería: 4,000 mAh, con carga rápida de hasta 25W, certificación Qi y carga reversibleSeguridad: sensor de huella ultrasónico debajo de la pantallaColores: Cosmic Grey y Cloud Pink