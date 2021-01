Confirma Tribunal Electoral coalición de Morena en Nuevo León

Escuchar Nota

"El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral aprobó de forma ilegal el acuerdo de referencia, al no cumplirse los requisitos legales para el registro de Coalición", establecía el proyecto de sentencia rechazado.



"Dado que no verificó que la decisión de Morena de formar una coalición con los partidos mencionados, haya sido autorizada por el órgano competente de conformidad con sus estatutos".



.- Aunque elal aprobar el convenio de lay pidieron su revocación, el Tribunal Electoral del Estado confirmó la legalidad de la alianza que abandera acomo aspirante a la Gubernatura.Originalmente, la magistrada ponente del caso y presidenta del, proponía dar la razón a los inconformes y ordenar la revocación del acuerdo de la Comisión Estatal Electoral en la que se aprobaba el convenio entreSin embargo, los magistradosvotaron en contra, por lo que la resolución planteada fue desechada, al señalar la falta de interés político delpara opinar sobre el cumplimiento de los estatutos internos de los partidos coaligados.El asunto fue reasignado a Leal-Isla para elaborar una nueva resolución, en la que se determinó dejar firme lo autorizado por la CEE en prácticamente todos sus puntos.En su planteamiento inicial, la magistrada señalaba quevioló sus estatutos al permitir que lafuera aprobada por eldel partido y no por su, como está establecido.Durante la sesión del, transmitida vía remota, los magistrados que votaron en contra no tomaron la palabra para fundamentar su decisión, pero en un boletín circulado por else menciona el argumento de la falta de interés jurídico.