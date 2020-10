¡Confirmado! Habrá nueva cinta de Destino Final

Escuchar Nota

“Siempre es: Si la fórmula no está rota, no la arregles. Pero lo mío es que la muerte tiene tantos diseños en mi cerebro que podría usar... La muerte podría atraparnos de muchas maneras", mencionó para Bloody Disgusting.



"Estamos jugando con que ocurra en el mundo de los socorristas: técnicos de emergencias médicas, bomberos y policía", agregó. "Estas personas lidian con la muerte en el frente todos los días y toman decisiones que pueden hacer que las personas vivan o mueran. Confiamos en su buen juicio, experiencia y comportamiento tranquilo. Entonces, ¿por qué no poner a esas personas en una situación de pesadilla donde cada elección pueden traer vida o muerte, pero ¿ahora para ellos mismos? Estamos pensando que el mundo podría ser una forma interesante de entrar en una película de 'Destino Final', y que también puede generar piezas únicas de una manera muy creíble".



Tras meses de especulaciones, por fin se confirma que se está trabajando en una nueva versión de Destino Final.que tuvo que ser detenido por la pandemia del Covid-19.El guionista aseguró que la nueva Destino Final tendrá un toque diferente, pero siempre manteniendo la esencia que la llevaría a ser la favorita del público.Asimismo, el productor Craig Perry reveló que la próxima película podría dejar a un lado a los adolescentes e involucrarse con otro tipo de personas.Jeffrey Reddick y su película "Don't Look Back"Reddick ahora está ampliando su conjunto de habilidades y tomando asiento detrás de la cámara. Además de escribir, ha hecho su debut como director con Don't Look Back.y el lado tóxico de la cultura de las redes sociales donde los "me gusta" y la esperanza de capturar un momento viral son más importantes que el bienestar de alguien.