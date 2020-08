Confirmado: Xbox Live Gold no será eliminado

Escuchar Nota

"La actualización del 'servicio en línea de Xbox' en el Acuerdo de servicios de Microsoft se refiere al servicio subyacente de Xbox que incluye características como guardado cruzado y solicitudes de amistad", señaló un portavoz de Microsoft en un comunicado al portal web The Verge.



“Esta actualización de idioma tiene la intención de distinguir ese servicio subyacente y la suscripción de paga de Xbox Live Gold. No se están realizando cambios en la experiencia del servicio o Xbox Live Gold".



Los rumores de un cambio de nombre de Xbox Live aparecieron esta semana, después de que Microsoft anunciara cambios en su acuerdo de servicios.El gigante del software comenzó a referirse a Xbox Live como el "servicio Xbox en línea", lo que provocó que algunos asumieran que Xbox Live iba a desaparecer.Los rumores recientes también han especulado que Xbox Live Gold va a desaparecer o incluso puede ser liberado. Al respecto la compañía señaló a The verge: “No tenemos planes de descontinuar Xbox Live Gold en este momento. Es una parte importante de los juegos en Xbox hoy y seguirá siéndolo en el futuro".Si bien está claro queMicrosoft todavía requiere que los propietarios de Xbox One, y potencialmente los propietarios de Xbox Series X, compren una suscripción a Xbox Live Gold para jugar juegos multijugador en línea. Sin embargo, los jugadores con Windows 10 de juegos con Xbox Live no requieren la misma suscripción.Esta división se vuelve especialmente complicada para juegos como Halo Infinite, que Microsoft ha prometido que tendrá un modo multijugador gratuito. Si Microsoft continúa Xbox Live Gold como un servicio pago en las consolas Xbox, los jugadores de PC obtendrán acceso totalmente gratuito a Halo Infinite y los jugadores de Xbox no.Microsoft no está comentando específicamente sobre los rumores gratuitos sobre Xbox Live, que comenzaron cuando la compañía eliminó la opción de 12 meses para Xbox Live Gold de su tienda en línea el mes pasado. Hoy está claro que la compañía no planea descontinuar Xbox Live Gold específicamente o renombrar Xbox Live.De acuerdo con el portal The Verge, un movimiento para adquirir las operaciones de TikTok en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda podría beneficiar a muchas de las empresas existentes de Microsoft al tiempo que establece a la compañía como un verdadero competidor para YouTube y Facebook.La parte clave de cualquier acuerdo de TikTok serán los datos y los usuarios a los que Microsoft tendrá acceso. Esta es la fuerza impulsora detrás de las preocupaciones de la administración Trump sobre los posibles vínculos de TikTok con el gobierno chino y cómo se podrían usar esos datos de manera indebida. Microsoft reconoce la importancia de los datos en su publicación de blog que confirma las conversaciones de adquisición, y señala que "Microsoft se aseguraría de que todos los datos privados de los usuarios estadounidenses de TikTok se transfieran y permanezcan en los Estados Unidos".