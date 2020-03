Confirman 3 casos más de Covid-19 en Aguascalientes; 11 en total

Escuchar Nota

Aguascalientes, Ags.- Autoridades de salud confirmaron tres casos más de coronavirus en el estado, por lo que se subió a 11 el total de casos positivos de Covid-19, uno de ellos grave.



Entre los casos confirmados se encuentra un hombre de 47 años, que fue contacto del quinto caso positivo a Covid-19, el cual se encuentra estable en su domicilio, una mujer de 74 años que estuvo en contacto con el tercer caso positivo, la cual se encuentra estable en su domicilio.



Por último, un hombre de 60 años, el cual llegó de Francia quien también está estable en su domicilio



Del total de los 11 casos positivos a Covid-19, una de las pacientes de 40 años, quien llegó de Querétaro, se encuentra en el Hospital General de Zona número 2, conectada a un ventilador.



“La paciente amaneció estable, conectada a un ventilador que le está asistiendo a su respiración necesaria para que pueda recuperarse a la brevedad, no ha presentado ninguna complicación agregada a la infección por el virus, y en el transcurso del día iniciaremos el protocolo para irla desconectando de nuestro sistema mecánico ventilatorio, la familia ha sido cuidada en su domicilio, su núcleo familiar no ha presentado un caso añadido", explicó el doctor del IMSS Antonio Hernández.



Por su parte, el secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel Piza Jiménez, indicó que se designaron 50 millones de pesos para la compra de equipo de protección para os trabajadores de la salud.



“Las cantidades que le puedo decir que se compraron 700 tipos tyvek, 6 mil 500 vestuarios de quirófanos y 5 mil caretas, está reservado y estrictamente vigilado para que en el momento de la contingencia más severa no vayamos a decir que se perdieron o se hizo al manejo de ellos”.



Además desde mañana comenzarán a recibir las primeras dotaciones de la Federación de equipo para el personal de salud.