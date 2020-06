Confirman a Jonathan Orozco como nuevo jugador de Xolos

Escuchar Nota

"Jonathan: en su nueva casa. ¡Bienvenido al equipo más perrón, @jona_orozco!", escribieron en su cuenta de Twitter.



Jonathan: en su nueva casa



¡Bienvenido al equipo más perrón, @jona_orozco!#FuerzaTijuas — Xolos (@Xolos) June 24, 2020

“Quiero aclarar que no es un tema económico, es entender la situación en la que vivimos, y que la situación financiera para todos es complicada, y he tratado de ponerme en los zapatos de todas las partes involucradas para poder apoyar y que sea lo mejor para todos”



.-Fue a través de sus redes sociales que el conjunto fronterizo le dio la bienvenida al arquero procedente de, pues anteriormente jugó para, con quienes consiguió un total de tres títulos de Liga (dos con Rayados y uno con los laguneros); asimismo, cuenta con tresdedicada a la afición lagunera, unas líneas que fueron complicadas de escribir.y con los que compartió grandes momentos durante los tres años que perteneció al club. Por último, le dedicó unas palabras a los seguidores, con quien no tuvo un gran inicio, pero que, con el tiempo logró ganarse su confianza, por lo quePor último, le dedicó unas palabras a los seguidores, con quien no tuvo un gran inicio, pero que, con el tiempo logró ganarse su confianza, por lo que "me llevo el cariño de esta gran afición".Información por Milenio