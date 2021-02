Confirman daños en las centrales nucleares de Fukushima tras el sismo

Escuchar Nota

"Debido a que [el terremoto de 2011] fue enorme, con una magnitud de 9,0, no es sorprendente que haya una réplica de esta escala 10 años después", afirmó Kenji Satake, el investigador de la organización, citado por Japan Times.

sigue experimentando temblores tras el. Según la prensa, el sismo inclusode la prefectura de Fukushima que protagonizaron el desastre del 2011.Una réplica de magnitud 5,1 fue registrada a unos 44 kilómetros al este de la localidad de Namie, en la prefectura de, informa el Servicio Geológico de EU (USGS). El epicentro se ubicó a una profundidad de 38,2 kilómetros. Hasta el momento no se ha emitido alerta de tsunami y se desconoce si ha habido víctimas o daños materiales.Mientras tanto, los medios locales informan que, además de dejar al menos, el gran terremoto del 13 de febrero afectó a las centrales nucleares de Fukushima. En la Fukushima I se derramó el agua en las piscinas de combustible gastado de sus reactores 5 y 6. No obstante,, según confirman las autoridades.Además, una pequeña cantidad de agua se derramó en la piscina de combustible gastado del primer reactor de la central nuclear Fukushima II.La noticia llega tras el informe de la operadora de Fukushima I y Fukushima II, la(TEPCO), según el cual no se habían detectado anomalías en el funcionamiento de las dos centrales.El sismo de magnitud 7,3 con el epicentro frente a la costa de Fukushima, se produjo cuando faltaba poco menos de un mes para el décimo aniversario del, que provocó lay la devastación a lo largo de la costa del país. Los científicos del Instituto de Investigación de Terremotos de la Universidad de Tokio opinan que el sismo del 13 de febrero podría ser una réplica del terremoto de hace una década.