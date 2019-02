Confirman dos nuevas temporadas de Young Sheldon

El legado "The Big Bang Theory" está garantizado para los fanáticos de la serie, luego de que Warner Channel anunció la continuación de "Young Sheldon" con las temporadas tres y cuatro.Tras 12 etapas, la emisión que presenta a un grupo de amigos nerds culminará en mayo próximo, se informó mediante un comunicado.El público seguirá disfrutando del legado de la producción y su protagonista, quien se incorpora al instituto a la edad de nueve años.“Young Sheldon” está ambientada en el año de 1989 y retrata la historia de vida de un niño ingenuo, vulnerable y sobredotado para las matemáticas y las ciencias avanzadas; “Sheldon” tiene que lidiar con la incomprensión de sus compañeros y de su familia.Al pequeño genio no le es fácil crecer en el Este de Texas y tampoco le resulta útil ir a la iglesia o el futbol americano. Su padre, “George”, lucha por hacerse una carrera como entrenador de un equipo de americano en el instituto y ser un buen padre para “Sheldon”.Por su lado, la madre del niño, “Sheldon Mary”, protege y anima a su hijo en una ciudad donde no encaja. El hermano mayor, “Georgie”, intenta destacar en el colegio, pero le resulta difícil ser popular cuando comparte clases con su hermanito “Sheldon”.Por último, deberá lidiar también con su melliza “Missy”, quien a veces resiente el exceso de atención que recibe su hermano, y siempre termina por ser la única persona que le dice a “Sheldon” las cosas como son.Los fanáticos podrán disfrutar de la infancia de uno de los personajes más queridos de la producción con nuevos capítulos para la tercera y cuarta temporadas. “Young Sheldon” es creada por Chuck Lorre y Steven Molaro.El elenco está conformado por Iain Armitage, Lance Barber, Zoe Perry, Montana Jordan y Raegan Revord. “Young Sheldon” se transmite todos los lunes a las 21:30 horas a través de la pantalla de Warner Channel.