Confirman etapa 3 del Serial MTB Coahuila Sur

Saltillo, Coah.- Se confirmó la etapa tres del Serial MTB Coahuila Sur a celebrarse el 4 de octubre en la modalidad de maratón en el ejido El Recreo, localizado al sur de Saltillo.



A las 9:00 horas comenzarán las salidas, dividiéndose en grupos el contingente, siendo el primero en partir el que pedaleará 52 kilómetros, siendo Élite, Élite Máster, Femenil Expertas, Jr. Pro, Expertos, Máster Expertos, Avanzados Menor y Mayor, Femenil Avanzadas y E-Bike.



El grupo dos y el tres pedalearán por 26 mil metros; el grupo dos se compone de Intermedios A, B y C, así como de Femenil Menor y Mayor, además de Master A y Juvenil; en el tres van Principiantes A, B y C, junto con Femenil Principiantes Menor y Mayor.



Finalmente está el Promocional Varonil y Femenil, quienes pedalearán una distancia de 19 kilómetros.



El costo es de 300 pesos por participante, pero antes de hacer el pago mediante depósito, es necesario registrarse en www.litimingcrew.com, en donde se entregará el número de cuenta para el pago en depósito o transferencia en alguna tienda de conveniencia o bien en Kapital Bikes. La fecha límite es el 2 de octubre antes del cierre de inscripciones, ya que el día de la competencia no habrá para nadie.



En estos días se darán a conocer los protocolos y medidas de prevención para todos los competidores sin excepción.