Confirman fecha para la carrera Ica Desert 2020

Saltillo, Coah.- Siguen las competencias a nivel nacional en Coahuila, pues ahora se confirma la edición 2020 de la Ica Desert, que año con año se realiza en Paredón, pero estaba en espera debido a la pandemia.



La carrera de ciclismo de montaña, con una larga trayectoria en la entidad, se realizará el 8 de noviembre, un día después de la Parras Bike, a realizarse en Parras de la Fuente el sábado 7.



Esta carrera MTB debió hacer un trabajo rápido para estar en condiciones, pues la organización se movió en tiempo récord para ponerse a trabajar y poner en orden todo, pues apenas hace unos días se les hizo entrega del permiso escrito.



Como cuota de registro se cobrarán 500 pesos hasta una semana antes del arranque, luego subirá a 500, con derecho a un cubreboca y un obsequio de uso, que se dará a conocer. Las inscripciones inician este miércoles en la página de Ica Desert.



Debido a la pandemia, solo se permitirá un máximo de entre 500 a 600 ciclistas; como parte de los protocolos, todos deberán usar cubrebocas, tomar sana distancia, entre otras que se darán a conocer.



Luego del incidente del año pasado en donde un ciclista tuvo un accidente grave al ser arrollado por el tren, esta vez y las siguientes ediciones, esa parte se quita, es decir, ya no correrán cerca de las vías.



Entre las categorías a poner están la de Élite, Avanzados, Expertos, Intermedios y Principiantes. Solo se dará acceso a corredores el día de la competencia y no podrán llevar a la familia como parte de protocolos y medidas de sanidad. Las salidas este año serán por categoría y no general, como era costumbre.