Confirman muerte de exalcalde de Aguascalientes en accidente aéreo

“Recibo en este momento comunicación de que acaba de ser localizada la aeronave, en un lugar conocido como el camino de las Huascas, en el municipio de Sebastián del Oeste, Jalisco. No se tiene aún reporte de sobrevivientes”, escribió el Mandatario hidrocálido en su cuenta de Twitter.

Envío mis más sinceras condolencias a los familiares de Laura Ávila, Laura López, Manuel Ávila, el capitán Marco Polo Esteban y Adrián Ventura, ex alcalde de Aguascalientes, quienes fallecieron en el lamentable accidente ocurrido hoy por la mañana.

Tras reportar como desaparecida una, el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, confirmó queque cobró la vida de las cinco personas.Sin embargo, unos minutos después, Orozco Sandoval publicó una esquela en la queEl ex funcionario se dirigía aen el vehículo aéreo, no obstante, al no llegar nunca a su destino, el gobernador de la entidad emprendió comunicación con las autoridades jalisciences para su localización.