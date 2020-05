Confirman muerte por broncoaspiración

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La Fiscalía General de Justicia confirmó que, la persona que murió debido a una broncoaspiración no presentaba alguna seña de violencia.



Esto tras reportarse que, en una patrulla había sido trasladado al hospital Salvador Chavarría y en ese lugar falleció.



La persona que fue identificada como Alberto “N” de 38 años, se encontraba en estado de ebriedad al momento en que ocurrieron los hechos.



Los primeros minutos del domingo lo detuvieron los elementos de seguridad preventiva municipal y trasladaron al hospital.



Esto después de que comenzó a broncoaspirarse por el mismo estado de ebriedad en que se encontraba la persona.



Derivado de eso se hizo la necropsia de ley y se determinó que no presentaba golpe alguno y que la policía no tuvo participación en el hecho.