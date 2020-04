Confirman primer caso de Covid-19 dentro de penal en Sinaloa

Escuchar Nota

Sinaloa.- La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS) confirmó el primer caso de Covid-19 al interior del Centro Penitenciario de Aguarato.



El paciente, del que no se revelaron más detalles, se reporta como estable.



Cristobal Castañeda Camarillo, titular de la SSPS, indicó que tras iniciar con sintomatología similar a la del coronavirus el paciente fue asilado en un área exclusiva en el penal.



Después de serle aplicada una prueba el diagnóstico fue confirmado por personal médico del centro penitenciario.



Según lo mencionado por el Castañeda los cuatro hombres que comparten módulo con el sujeto, primer caso de Covid-19 en penales de Sinaloa, hasta el momento no presentan síntomas.



Sin embargo, precautoriamente los compañeros del recluso fueron separados de la demás población penitenciaria y puestos en cuarentena.



Pese a la suspensión, desde hace más de dos semanas, de las visitas se cree que el interno se contagió en uno de sus frecuentes traslados a consultas médicas en un centro de salud cercano.



Sinaloa es uno de los estados de la República mexicana más afectados por el coronavirus, pues se encuentre en el cuarto lugar nacional de contagios y fallecimientos, con 708 y 101 respectivamente.