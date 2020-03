Confirman primer caso de Covid-19 en Sonora; suspenden clases

Escuchar Nota

“El día de hoy ya se confirmó un caso positivo a Covid-19 en un hospital del ISSSTE en Hermosillo, el cual corresponde a la fase número uno que le llamamos de importación, es una persona que viajó a diversos Estados de la Unión Americana, es un hombre de 72 años, originario de la Ciudad de México con residencia en Hermosillo, es músico", declaró el secretario de Salud.



“Este paciente está en buena condición clínica, está en el hospital para garantizarle una mejor atención y realizarle algunos estudios complementarios, pero él está en buenas condiciones, sin síntomas de dificultad respiratoria, está estable e internado simplemente para garantizarle la mejor atención”, aseguró el especialista.



Laconfirmó el primer caso de coronavirusen el estado, diagnosticado en un paciente de 72 años que el pasado jueves 12 de marzo llegó a Hermosillo, luego de un viaje por varias ciudades de losEn conferencia de prensa, luego de confirmar este primer caso, el secretario de Salud, Enrique Claussen Iberri, anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos; se cancelan todas las reuniones de más de 10 personas; el cierre de todos aquellos negocios que no son prioritarios como discotecas, cines, bares y gimnasios; además de la restricción de visitas a los hospitales públicos.Enrique Claussen agregó que el día 12 de marzo, el paciente llegó a Hermosillo después de visitar las ciudades de Arkansas, Chicago y Los Ángeles; el 13 de marzo fue a una farmacia donde le dijeron que tenía neumonía; el sábado en la tarde se comunicó al número de emergencias 911; y el domingo en la mañana se le tomó un estudio que resultó positivo al Covid-19 al mediodía del lunes.Ante la confirmación del diagnóstico, la Secretaría de Salud en Sonora inició un cerco epidemiológico y la búsqueda intencionada de las personas que han estado en contacto con el paciente.Por su parte, Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, recalcó que no hay motivos para alarmarse, aseguró que el estado de salud del paciente es bueno.Las autoridades afirman que el paciente estuvo en su domicilio desde que llegó a Sonora y que supuestamente solo salió a la farmacia y después a recibir atención médica.A través de redes sociales, trascendió que todos los pacientes y familiares que se encontraban en las salas de espera del hospital del ISSSTE en Sonora fueron desalojados para realizar limpieza y minimizar el riesgo de contagio.Además, que el Gobierno estatal anunció el programa #quedateencasa que consiste en la suspensión de clases en todos los niveles educativos; cierre de antros, cines, casinos y gimnasios; también se suspenden misas y ceremonias religiosas; se recomienda no asistir a la playa; así como pedir comida a domicilio para no acudir a restaurantes.