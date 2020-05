Confirman primera muerte por Covid-19 de migrante bajo custodia de ICE

Escuchar Nota

(ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de detención de Otay Mesa, California,, informaron autoridades.murió el miércoles en el hospital, tras poco más de una semana de permanecer hospitalizado y con un ventilador.La muerte del hispano de 57 años de edad representa elMaribel Escobar, hermana del migrante, detalló que Carlos había estado en Otay Mesa desde enero, instalación que se ha convertido en el mayor foco de coronavirus entre los centros de detención de migrantes en todo el país.Hasta el martes,: 136 detenidos y 66 internos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, según los registros de las instalaciones obtenidos por The San Diego Union-Tribune Los detenidos se han quejado de que las autoridades de ese centro no los estaban protegiendo adecuadamente contra el coronavirus.Erik Mercado indicó que conoció a Escobar Mejia en el área de confinamiento solitario, luego de participar en unaTras una demanda presentada por la, un juez federal ordenó al ICE. Escobar Mejía estaba en la lista de ICE, pero ya estaba en el hospital.El pasado 15 de abril, tuvo una audiencia de fianza frente al juez Lee O’Connor, informó su hermana, pero el juzgador no le otorgó la libertad.Carlos Ernesto era el menor de cinco hermanos que migraron en 1980 a Estados Unidos desde El Salvador, señala Los Angeles Times.