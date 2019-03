Confirman procesamiento de Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia de Argentina dejó firme este jueves el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernańdez de Kirchner (2007-2015) por supuestamente encubrir el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994, a través de la firma de un memorándum de entendimiento con Irán."Corte ratificó el procesamiento de Fernández de Kirchner por el memorándum con Irán", adelantaron fuentes judiciales a Sputnik ​​​.El máximo tribunal del país sudamericano rechazó por unanimidad los recursos de queja que presentó la defensa de la ex mandataria, por considerar que no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a la misma, y ratificó así su procesamiento en una causa que ya fue elevada a juicio oral.La Corte Suprema también confirmó el procesamiento de Oscar Parrilli, quien fuera director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Fernández.En marzo de 2018, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento de la actual senadora por supuesto encubrimiento agravado de los responsables del ataque contra la entidad judía AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que causó 86 muertos.Fernández de Kirchner y Parrilli también fueron procesados por abuso de autoridad.El tribunal confirmó así la acusación del juez instructor de la causa, Claudio Bonadío, que señaló a la exmandataria por supuestamente encubrir a miembros del Gobierno de Irán que habrían sido los autores intelectuales del ataque explosivo a la AMIA, según las investigaciones judiciales realizadas en Argentina.La acusación contra Fernández se basa en un memorándum de entendimiento que su Gobierno firmó en 2013 con la administración del entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad para autorizar los interrogatorios de los funcionarios iraníes acusados del atentado sobre los que penden pedidos de captura internacional emitidos por la justicia argentina, pero que Teherán se niega a entregar.El memorándum no llegó a entrar en vigor porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue después declarado inconstitucional por la justicia argentina.Pese a ello, Bonadío pidió en diciembre de 2017 la retirada de fueros parlamentarios y la inmediata detención de Fernández de Kirchner ante el riesgo de que pudiera "entorpecer el accionar judicial" del caso, sin que hasta el momento el Senado haya accedido a ese pedido.El memorándum de entendimiento no llegó a entrar en vigor porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue después declarado inconstitucional por la justicia argentina.El tribunal oral federal Nº 8 será el responsable de llevar adelante el juicio oral, que todavía no tiene fecha de inicio.