Confirman que Chadwick Boseman se casó en secreto antes de morir

La muerte del actor estadounidense, a los 43 años, ha remecido al mundo del espectáculo.Tras una larga y silenciosa lucha contra el, quien diera vida a "Black Panther" se despidió de este mundo durante la noche de este viernes, rodeado de su familia.Por lo mismo, no han cesado las reacciones por parte de sus seguidores, colegas y amigos; y, junto con eso, también se han ido revelando algunos detalles más íntimos de la vida del actor.Según consigna Page Six , la familia de Boseman confirmó que el actor se casó en secreto con la cantanteEn ese sentido, apuntan que, algo que fue apoyado plenamente por ambas familias y que no fue conocido por los medios de comunicación ni por la mayoría de sus fans.Leward y Boseman fueron vistos juntos por primera vez en 2015 y, tras esto, fueron fotografiados en distintas ocasiones.Usualmente se les veía sentados juntos en eventos de Hollywood y alrededor de un partido de la NBA.Por lo pronto, se desconocen reacciones de la cantante.Eso mientras que la propia familia, a través de un comunicado, manifestó:Y de paso aclararon que el actor