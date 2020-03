Confirman que deberán maestras reponer día

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Pese a que la suspensión de clases el lunes 9 de marzo se trató de una decisión gubernamental, derivada del Paro Nacional de Mujeres, los docentes deberán reponer el día, ya sea trabajando un sábado o quedándose tiempo extra durante algunos días, confirmó ayer el secretario de educación Higinio González Calderón.



“Pueden reponer con un día en julio o con unos minutos después de la salida o un sábado, ya que la medida se tomó por practicidad; las mujeres decidieron no ir a trabajar y yo no voy a poner a los niños en una escuela donde no hay maestra, directora ni nadie”, señaló.