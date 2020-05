Confirman Rayadas permanencia

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- Las Rayaditas ya confirmaron su permanencia en el certamen Clausura 2020 de la categoría Segunda Fuerza Femenil de la Liga Cristiana de Futbol Emmanuel en cuanto las autoridades permitan se reanuden las actividades deportivas, pero de no ser posible la reanudación, este equipo no tiene ningún problema con continuar en cuarentena por el tiempo que sea necesario.



La escuadra de Rayaditas venía haciendo bastante bien las cosas en esta liga y se espera que cuando todo vuelva a la normalidad, ellas continúen en un buen nivel, ya que son un equipo integrado en su gran mayoría por jugadoras jóvenes que no tardarán demasiado tiempo en ponerse en óptimas condiciones físicas.



Por el momento todas las Rayaditas continuarán descansando hasta que las autoridades les den luz verde para regresar a la actividad física y a la competencia en esta Liga Cristiana de Futbol y en las diferentes ligas en las que participan.