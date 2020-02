Confirman Saraperos duelos para pretemporada

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La pretemporada de los Saraperos de Saltillo va tomando forma y se han confirmado duelos de preparación ante los Sultanes de Monterrey, que se disputarán tanto en la Sultana del Norte como en la capital coahuilense.



El primer Clásico del Norte de la pretemporada 2020 se llevará a cabo el próximo 14 de marzo en García, Nuevo León, mientras que el Sarape pisará el Palacio Sultán para medirse a los “Fantasmas Grises” el día 20 del mencionado mes.



Los Sultanes de Monterrey han confirmado su participación en la edición 16 de la Copa Gobernador que se realizará en Saltillo los días 28 y 29 de marzo, por lo que podría haber un nuevo choque norteño, esta vez en el Parque Madero.



Los días 1 y 3 de abril, Saraperos de Saltillo y Sultanes de Monterrey cerrarán sus duelos de preparación, siendo uno de esos frentes el tradicional juego con causa a favor del DIF Coahuila, ya sea por el programa Mil Sueños que apoya a niñas de escasos recursos a continuar con sus estudios, o al programa AMA, que ayuda a adultos mayores en abandono.



La directiva de los Saraperos de Saltillo confirmó que realizarán un aproximado de 15 encuentros de preparación con más de 60 peloteros invitados que deberán reportar al campo de entrenamiento el próximo 2 de marzo.





Calendario



- Saraperos vs Sultanes: 14 de marzo en García, Nuevo León

- Saraperos vs Sultanes: 20 de marzo en el Palacio Sultán

- Sultanes vs Saraperos: 28 y 29 de marzo en el Madero (Copa Gobernador)

- Sultanes vs Saraperos: 1 y 3 de abril en el Madero (programa Mil Sueños)