Confirman secuelas de Mad Max: Fury Road

Mad Max: Fury Road fue una de las películas más comentadas de 2015: su trama post-apocalíptica generó toda clase de debates en torno a temas como la guerra, el futuro de la humanidad y la caída de los sistemas gubernamentales que conocemos en la actualidad.Durante mucho tiempo, los fanáticos de esa película especulaban con la llegada una segunda entrega. Sin embargo, los creadores de la misma se encargaban a menudo de cerrar la posibilidad.Sin embargo, en un diálogo reciente con IndieWire, el director de la cinta, George Miller, confirmó que el largometraje tendrá por lo menos una secuela, pero que había procurado ser precavido y no anunciar más filmes que no pudiese llevar adelante, pero que en este caso todo parece marchar con solidez:"Me pasó demasiado anunciar que una película se va a rodar y luego se vino abajo. Me ocurrió tres veces con ‘Fury on the road’ y al final hicimos la jodida película. Venimos de una reunión y estamos ya dentro de la pre-producción de esta secuela. Soy cuidadosamente optimista. Va bien."En el mismo diálogo reconoce que es necesario solucionar una disputa legal entre Warner y el estudio que produce esta película, aunque espera que se resuelva en buenos términos muy pronto.Los problemas a los que se refiere el cineasta giran en torno de las supuestas inconsistencias sobre las ganancias generadas por Mad Max: Fury Road hacia su persona. De esta manera, George Miller argumenta que Warner no ha sido transparente con los beneficios generados por el filme y sus premios, por lo que se encuentra en una disputa legal con el estudio desde entonces.Sobre los proyectos venideros de Mad Max, se sabe que Tom Hardy y Charlize Theron volverían para interpretar a sus respectivos papeles, así como el involucramiento de Miller en la dirección, escritura y producción de las películas.