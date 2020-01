Confirman sexto caso de infección por coronavirus en Alemania; es un niño

Escuchar Nota

Berlín.- Las autoridades sanitarias alemanas confirmaron hoy un sexto contagio del nuevo coronavirus, en este caso un niño, hijo de uno de los pacientes hasta ahora conocidos, que son cuatro hombres y una mujer empleados en una empresa de Baviera.



El departamento de Sanidad bávaro comunicó este nuevo caso, mientras se esperan resultados del total de 110 análisis realizados en personas que han estado en contacto con los afectados, en algunos de los cuales ya se ha descartado la infección.



Ayer mismo se había confirmado un quinto caso, un empleado de la empresa de componentes de automóvil Webasto. El origen de los contagios es una mujer china que había impartido un curso de capacitación en la empresa.



Un avión de las fuerzas armadas alemanas partió esta mañana del aeropuerto de Colonia para proceder a la repatriación de unos cien residentes alemanes de la ciudad de Wuhan, centro de la epidemia. Ninguno de ellos tiene síntomas de contagio, pero tras su regreso a Alemania quedarán preventivamente 14 días en cuarentena en una instalación militar.



El gobierno alemán amplió este viernes la recomendación de no viajar a China. Hace unos días había recomendado ya no viajar a Wuhan, luego extendió la advertencia a toda la región de Hubei, en la que está Wuhan, y ahora a todo el país.



El ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha insistido en que Alemania está preparada para hacer frente a estos casos y ha pedido no caer en alarmismos.