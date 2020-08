Confirman teoría de científico de la UNAM sobre estrella de neutrones

Escuchar Nota

"Las observaciones actuales indican que esto es correcto", afirmó Page. Y explicó que, para emitir pulsos, la estrella de neutrones debe tener un campo magnético muy fuerte.



"En este caso hubo muchísima materia que volvió a caer sobre la estrella, unas horas después de la explosión. Y, según mis cálculos, esta materia debió haber tapado el campo magnético, y ya no pudo emitir pulsos", detalló.



"Ahora se tiene un argumento sólido para afirmar que el residuo es una estrella de neutrones", remarcó el investigador.



.-Gracias a las, ubicado en Chile, los expertos detectaron que una estrella de neutrones se esconde en lo profundo de los restos de una estrella explotada que creó laDesde 1987, Page, junto con colegas delA través de ALMA, el observatorio astronómico más grande del mundo, se pudo ver un exceso de brillo en una burbuja de polvo presente en los escombros centrales del remanente.Page afirmó que durantey, aunque generalmente se espera que la estrella de neutrones sea un pulsar, su predicción fue que la estrella de neutrones no emitía pulsos., conocido como supernova, cuyo residuo puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro, dependiendo de la cantidad de masa que queda después de la explosión.Estudiar las etapas posteriores a este evento no es sencillo, porque, y no necesariamente puede verse desde la Tierra.En el caso de la remanente de la supernova 1987A, se estima que la cantidad de polvo en los escombros es equivalente a 200 mil veces la masa de la Tierra. Desde que se registró la explosión, en 1987, ha habido esfuerzos internacionales para detectar el residuo de esta explosión.