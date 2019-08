Confirman tres ataques de tiburón en 24 horas en Florida

La playa New Smyrna Beach del condado de Volusia, Florida, confirmó ser la “capital mundial de los ataques de tiburón“, con tres ataques de escualos en cosa de 24 horas, dijeron autoridades.La secuencia de ataques inició el sábado cuando la surfista Emily Comfort, de unos 20 años, fue mordida en la mano izquierda y la muñeca, según autoridades del Volusia County Beach Safety. La joven fue llevada al centro médico Halifax en Daytona Beach con heridas no peligrosas para la vida, refirió la agencia noticiosa italiana Ansa.Unos 30 minutos más tarde el surfista de 21 años Riley Petrovich fue socorrido por una mordedura de tiburón en el pie derecho, pero rehusó una visita al hospital.Menos de 24 horas más tarde, Peter Bourbeau, de 51 años, estaba en aguas poco profundas cuando su pie derecho fue mordido por lo que describió como un tiburón de 1,20 metros de largo. El hombre dijo que lo pateó y el animal se alejó.Gavin Naylor, director del programa de investigación sobre tiburones del Museo de Historia Natural de Florida, explicó que muchos peces carnada se reúnen en la zona más allá del muelle de New Smyrna Beach y los tiburones los siguen.Además en esta parte están los mejores lugares para surfear: “Si te gusta el surf en este punto en particular, es muy probable que hayas estado a menos de tres metros de un tiburón, todos los surfistas lo saben”.Según el International Shark Attack File, base de datos mundial que registra los ataques de tiburón, Volusia registró 303 ataques, el número más alto de Estados Unidos, desde 1882.