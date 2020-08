Confirman una interna con Covid-19 en penal de Ciudad Victoria

Escuchar Nota

Ciudad Victoria.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) confirmó que en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) se registró un caso positivo de Covid-19. Se trata de una Persona Privada de su Libertad (PPL), mujer con embarazo.



Se informó que el caso fue detectado de inmediato en los filtros sanitarios de dicho penal, lo que permitió evitar un brote hacia el interior.



Por su embarazo, la PPL estaba siendo atendida en el Hospital Civil de Ciudad Victoria, tuvo que ser excarcelada en varias ocasiones para ser llevada antes de contagiarse.



Al regresar de su última revisión, ella empezó a presentar síntomas, por lo que fue aislada de inmediato y sujeta a tratamiento.



La SSPT precisó que fuera de esa situación, en todo el sistema carcelario del estado no se han presentado otros contagios y se continúan llevando a cabo acciones de prevención de contagio, tanto en la población como en los trabajadores, a través de filtros, medidas higiénicas, suspensión de la visita familiar y opción de llamadas por videoconferencias.



Esas acciones incluyen labores de limpieza en módulos, áreas comunes y baños, así como recomendaciones para el lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrir la boca al toser o estornudar, no escupir, no tocarse el rostro con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.



Las familias de las Personas Privadas de su Libertad (PPL´s) en los CEDES de Tamaulipas, podrán hacer llegar insumos y artículos permitidos a través del área de Trabajo Social.