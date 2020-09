Conflicto del agua en Chihuahua: el tratado por el que México debe millones de metros cúbicos a EU

Escuchar Nota

"Es un tratado que no fue nada fácil de negociar y en el que se tuvieron que hacer muchísimas proyecciones de ingeniería porque define los límites entre los dos países y esta distribución de las aguas", le dice a BBC Mundo Roberto Velasco, director general para América del Norte del gobierno mexicano.

Representantes de México y EU firmaron el tratado en Washington en 1944. Foto: Especial | IBWC

"Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EU", afirmó López Obrador la semana pasada.

"En agosto tuvimos el mes más seco de los últimos 90 años, no hay agua. No podemos ser el único estado semidesértico que exporta agua con una precipitación media anual de 250 mm", le dice a BBC Mundo Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua.

"Prescindimos de uno de los dos cultivos que antes teníamos por ciclo y también se vendieron derechos de más de 7 mil hectáreas. Lo hicimos para que las presas funcionen como una alcancía, para cuidar la poquita agua que hay ahora, o no sembraremos un solo metro el año que entra", dice Alcantar.

"Nos podrían decir que hay que garantizar los siguientes 40 ciclos, pero la realidad es que eso no funciona así sino con concesiones anuales", responde.

"¿Por qué nomás el Conchos? Hay otros tributarios que deben aportar agua para cumplir con las asignaciones del tratado, y nomás voltean a ver a Chihuahua", critica Alcantar.

Agricultores creen que presas internacionales como la Amistad, gestionada por México y EU, podrían contribuir con el agua faltante.

"En Chihuahua se está cargando lo que se tiene que cargar. En este momento, toda la atención está sobre ellos porque el resto de tributarios ya hicieron su parte", asegura Velasco.

"Es muy delicado que en estos 45 día de campaña (electoral en EU) se vaya a utilizar que no estamos cumpliendo con el tratado y se tomen medidas unilaterales que afecten a México", alertó días atrás.

AMLO pidió a los agricultores de Chihuahua confiar en que el agua para regadío estará garantizada.

"Sí nos han expresado su preocupación de que el gobierno de Chihuahua, que además es vecino de Texas y su principal socio, no esté cooperando para buscar una solución en algo que es en interés de los dos países", revela el funcionario de la Cancillería mexicana.

"Que no nos traten de asustar diciendo que si no se cumple, se suspenderán las relaciones comerciales entre ambos países. Para que haya que pagar, debe haber una exigencia de EU, y yo no he visto ninguna nota diplomática donde les estén pidiendo el agua", responde.

AMLO definió el tratado de aguas como uno de los mejores en la relación de México y EE.UU.

"Estamos abiertos, pero no a un diálogo donde se busque poner el interés de unos grupos sobre otros, sino que tenga su centro en el interés nacional (…). El agua no es de Chihuahua ni de un grupo de personas, es de un río transfronterizo", recuerda Velasco.

"En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo", recuerda.



"Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo".

Unen el lado mexicano de la frontera, publica BBC El acuerdo regula cómo, que forman parte del límite territorial entre ambos.El gobierno de. Para ello, asegura que debe utilizar la almacenada en la presa la Boquilla, en el estado de Chihuahua, en el norte del país.Y aunque afirma que, los agricultores de la zona se niegan a la extracción porque aseguran que los dejaría sin el recurso suficiente para poder cultivar tras haber sufrido una pronunciada sequía.a ritmo vertiginoso en la última semana con graves enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y campesinos, que tienen desde entonces tomada la presa para evitar el desfogue.Una mujer agricultora fue asesinada el 8 de septiembre tras participar en las protestas. Según testigos, fue alcanzada por disparos de guardias nacionales. La Fiscalía estatal investiga lo sucedido.El propio presidente mexicano,y por cuál podría ser su reacción.De hecho,Mike Pompeo, "reclamando que México no está cumpliendo con el pago del agua y haciendo algunas propuestas".El gobernador de Chihuahua,desde dentro del organismo robando agua de la zona, una práctica que ya ha sido bautizada como "huachicoleo de agua" o "aguachicoleo".Mientras,y anunciaron que acudirán a tribunales internacionales para pedir que el acuerdo sea revisado y pueda así garantizar el abastecimiento de agua a los productores del estado.De alguna manera,alcanzado casi un siglo antes.El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EU más de la mitad de su territorio en aquel entonces.Pero-conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas son hoy centro del conflicto en Chihuahua.La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EU firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.Como contraparte,, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.También establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.El pacto estipula que, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.Peroy, según el gobierno de México, aún le faltan 378 Mm3 de agua para poder cumplir su parte del acuerdo.El centro del, el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua para el cumplimiento del tratado.Según los agricultores,y poner en grave peligro el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.Conagua aseguró que el riego para el ciclo agrícola 2019-2020 ya fue garantizado y que solo resta por entregar a los campesinos unos 100 Mm3 de la presa la Boquilla, lo que critica no puede completarse debido a la toma de las instalaciones.Según datos oficiales,Es poco más del 32% de su capacidad máxima.Para los campesinos,para que México pueda cumplir con su compromiso internacional.Velasco reconoce que, pero el gobierno confía en que siga lloviendo y asegura que unos 780 Mm3 almacenados "es la disponibilidad adecuada" para garantizar el próximo ciclo de riego.Los agricultores no entienden por qué hay que "pagar por adelantado" y proponen como alternativa aguardar a final de octubre para esperar a posibles escurrimientos de agua y evaluar entonces la cantidad debida a EU.En caso de que haya déficit por parte de México,y gestionadas por ambos países.Pero después de que México cerrara el quinquenio pasado debiendo agua que tuvo que devolver después, Velasco asegura que las reglas acordadas entre las dos secciones internacionales de la CILA no permiten que el país vuelva a terminar un período con deuda.Sobre la propuesta de que sean las presas internacionales las que aporten el agua faltante, Velasco la califica de "irresponsable", ya que se utilizan sobre todo para el consumo humano en ciudades del norte de México y la cantidad almacenada actualmente hace "muy difícil" destinarla a otros fines.Según cifras del gobierno,, aunque en lo que va de ciclo solo ha contribuido con el 44%.Elha escalado a lo más alto de la esfera política en México.Tanto el gobernador de Chihuahua como alcaldes de la zona mostraron su apoyo a los agricultores, mientras que el presidente López Obrador no ha ocultado su preocupación por las posibles consecuencias de que el país no cumpla con el acuerdo.El mandatario"No se van a quedar sin agua. Si no, (…) le hablaría al presidente Trump para decirle: '¿Sabe qué?, dennos una prórroga, ayúdennos en esto porque no vamos a poder cumplir con el compromiso'".Aunque reconoce que no se ha recibido ninguna advertencia formal de EU en caso de que México no entregue su parte, Velasco también coincide en que la campaña electoral provoca en el país vecino un clima más crispado ante el que se deben extremar precauciones.Dice que lo que"que empiecen a apretar los flujos comerciales o a establecer aranceles a mercancías provenientes de Chihuahua".Alencar rechaza que el gobierno federal utilice esta posible reacción como medida de presión para que permitan la extracción de agua de la Boquilla.Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar este conflicto.Pero Alencar cree que hay alternativas suficientes para evitar llegar a ese punto. Y el gobierno mexicano tampoco apoya la idea, al considerar que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que el país no debería perder.Otra de las pocas cosas en las quees cuando aseguran estar abiertas al diálogo para llegar a un acuerdo, aunque los campesinos critican que el gobierno federal no está atendiendo sus demandas.El vocero de los agricultores alerta por su parte de cuál es su mayor temor si, como prevén, el año que viene no tienen agua suficiente para el riego.