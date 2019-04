Conflicto familiar derivó en asesinato de comisario de Zamora

El asesinato del comisario de la Policía Municipal de Zamora, Michoacán, ocurrido hoy por la madrugada, tuvo relación con un conflicto familiar, informó la Fiscalía General del Estado de Jalisco.El fiscal Gerardo Octavio Solís detalló que existen datos que prueban que el incidente no se trató de un ataque del crimen organizado, pese a que el homicidio se dio apenas hace horas."No fue algo que haya provenido de algún grupo delincuencial, hay datos de prueba preliminares que relacionan un conflicto interno, probablemente un conflicto de familia. De entrada no fue un atentado", dijo a medios de comunicación.Daniel Torres fue asesinado en Ocotlán, Jalisco. Este municipio se encuentra a pocos kilómetros de Zamora.¿Cómo fue el asesinato?El comisario fue atacado a balazos la madrugada de hoy en la colonia Porvenir de Ocotlán.La agresión fue confirmada por el alcalde Martín Zamaguey Cárdenas, y no se dieron más detalles. Torres asumió la dirección de Seguridad Pública en octubre de 2018.Crisis en JaliscoEl asesinato del comisario se da en el marco de una crisis de inseguridad que azota a Jalisco.Apenas el miércoles de esta semana una mujer fue asesinada por su esposo frente a Casa Jalisco, residencia oficial de Enrique Alfaro. En ese momento se desarrollaba una reunión de seguridad.