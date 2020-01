Conforma Secretaría de Salud grupo de expertos por coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (Ssa) conformó un grupo de investigación que estará alerta de la evolución de los casos de coronavirus.



José Luis Alomía, director general de Epidemiología y quien será el vocero único sobre este tema, afirmó que este grupo sesionará mañana por primera vez y será asesor.



El funcionario estará en contacto con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar seguimiento al desarrollo de este nuevo virus surgido en China y que ha causado un brote de neumonía.



En conferencia de prensa, explicó que el grupo se conforma por investigadores de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología (AMIMC) y de otros especialistas.



La Ssa presentará un informe cada 24 horas sobre la evolución de este nuevo coronavirus y mañana dará a conocer si se confirma el caso sospechoso registrado hoy en Tamaulipas.



Agregó que también mantienen coordinación con los Institutos de Alta Especialidad, como el de Enfermedades Respiratorias y el de Ciencias Médicas y Nutrición.



A decir de Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, México está preparado para atender cualquier escenario que se presente por este coronavirus.



Detalló que se tiene capacidad de 2 mil 187 camas de atención crítica y 3 mil 111 ventiladores.



Sin embargo, dijo, el coronavirus chino presenta una letalidad menor a uno por ciento en pacientes graves, por lo que se considera que no es de alto impacto.



Agregó que no es necesario cerrar fronteras, ni restringir todos los viajes, ni aplicar revisiones a todos los viajeros.



Sólo se realizarán tamizajes a los que lleguen de un vuelo directo de China a Baja California.



"No existe ninguna indicación en la evidencia que sugiera que se necesitan cerrar fronteras. Aún en experiencias epidemiológicas de alto impacto, que hasta el momento no parece ser el caso, no se recomendó cerrar fronteras para viajes internacionales aéreos, terrestres y marítimos. No hay indicación de esto", sostuvo.



En tanto, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informarán a los connacionales que estén en Estados Unidos, donde se confirmó ya un caso importado, sobre medidas preventivas a través de las ventanillas de salud de los 50 consulados, afirmó.



Vigilan contactos de caso sospechoso



Mientras se espera a mañana para confirmar si el caso sospechoso de Tamaulipas da positivo al nuevo coronavirus chino, las autoridades sanitarias dan seguimiento a dos personas que tuvieron contacto directo con él.



"Estas dos personas están ya bajo seguimiento y, si una de ellas presenta síntomas respiratorios, entrará al protocolo de estudio", dijo en conferencia José Luis Alomía, director general de Epidemiología.



Aseguró que se trata de dos personas que sí estuvieron en contacto directo con el hombre de origen asiático y residente de Reynosa que viajó a Wuhan, China, en diciembre pasado.



"El mecanismo de transmisión de este virus es aéreo, a través de gotas de estornudos y tos.



"El contacto para este caso específico sería toda aquella persona que hubiera estado en un radio de 2 metros interactuando con el caso, pero cuando este estaba sintomático", precisó.







El especialista aseguró que el hombre presentó síntomas de la enfermedad cinco días después de llegar de China a su lugar de origen, por lo que mientras viajó no representó un riesgo para quienes tuvieron contacto con él.



"En todos los vuelos en los que esta persona estuvo, así como en sus primeros días que estuvo en su localidad, esta persona no era contagiosa porque no tenía signos y síntomas de la enfermedad".



Sin embargo, detalló, el equipo epidemiológico que trabaja de manera conjunta con personal de Tamaulipas ya tiene identificadas a todas las personas que estuvieron en contacto directo con este caso sospechoso y les dará seguimiento puntual durante 14 días.



Piden evitar xenofobia hacia chinos



Ante el nuevo coronavirus surgido en China y el inicio en México de los festejos del Año Nuevo Chino, el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell, llamó a la población a evitar que el miedo al contagio se exprese a través de actos xenofóbicos contra esta comunidad.



En conferencia de prensa, subrayó que no existe ninguna evidencia científica para considerar que las personas de origen asiático representan un riesgo para la población.



"Mañana inicia la celebración del Año Nuevo Chino, que es el año de la Rata, en el Centro Histórico, al igual que en muchas ciudades del País. Júntense con los chinos, no existe ninguna razón para no celebrar el Año Nuevo Chino sólo porque es una comunidad asiática", afirmó.