Confunden a gran gato con leopardo; ya hay 700 solicitudes de adopción

Un gato de grandes proporciones y dimensiones, que fue confundido con un leopardo, ha causado sensación en las redes sociales, tanto en el estado de Tamaulipas como en algunos otros, luego de haber sido rescatado y ofrecido en adopción para personas que puedan mantenerlo.Y no es para menos, Andres, como así le pusieron en el albergue, por haber sido rescatado de la plaza “Fray Andrés De Olmos”, mide de la cabeza a la cola un total de 86 centímetros, tiene un peso de cinco kilos 800 gramos y tiene un color moteado parecido al Ocelote o al mismo leopardo.Andrés es un gato bengalí que fue producto de una cruza entre un gato doméstico y una hembra gato leopardo y ya en la cuarta generación es considerado como doméstico.“Unas personas llamaron a la asociación para decirnos que habían visto a un gato enorme y que la primera vez les dio miedo por el tamaño”.Al llevarlo a atender detectaron que él felino presentaba una infección fuerte en los ojos, tenía problemas en la piel y fue sometido a análisis de laboratorio para descartar parásitos y las diversas leucemias.Una vez recuperado comenzaron a vocear para saber el paradero del dueño.“Nos dedicamos a buscar en los grupos de gatos perdidos en Tampico, Madero y Altamira y no obtuvimos éxitos”.Una vez que lo subieron a su página de Facebook la presentación fue una bomba ya que en pocas horas se compartió más de 3 mil ocasiones.Aceptó que hubo gente que quiso engañarlos asegurando que eran los dueños pero al pedir documentación y otros requisitos como fotografías con él no pudiera demostrarlo.“No es agresivo, es muy nervioso y por eso queremos que la casa sea grande y con barda”.“Me sorprendió mucho ‘el boom’ en las redes sociales porque se han comunicado de Ciudad Victoria, Veracruz, México, Guadalajara, Culiacán y Estados Unidos porque quieren adoptarlo”.Después de que fue castrado, este miércoles le retiraran los puntos y para el sábado se decidirá la persona idóneaAseguró que el animal va crecer más y un gato castrado, sube de peso y si no le llevan un control de alimentación va a tener problemas con su sobrepeso.Con información de Excélsior