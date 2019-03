Confunden a virtual candidata con cuñada del ‘Chapo’

Luego de que medios nacionales publicaran que Erika Guadalupe Coronel Aispuro, supuesta cuñada de Emma Coronel, actual pareja de 'El Chapo', la esposa del alcalde de Tamazula, aseguró no tener parentesco alguno con Emma, negando también nexo con con el crimen organizado, publicó Eje Central. Por su parte, el esposo de Erika Guadalupe, el alcalde de Tamazula, Ricardo Ochoa Beltrán, afirmó: “No sabemos de dónde sacan eso. Quizá de los apellidos de mi esposa, pero apellidos hay muchos y ello no quiere decir que sea hermana de Emma Coronel.”En tanto, Erika Guadalupe Coronel Aispuro declaró que puede comprobar con documentos que no tiene parentesco con la esposa de Guzmán Loera."Me afectan con notas amarillistas, que digan que tengo nexos con el crimen organizado. Mis padres han manejado restaurantes, mi madre todavía tiene uno enfrente de la plazuela de Tamazula. Nosotros vivimos en Tamazula y toda la gente sabe a lo que nos dedicamos”, agregó.En 2015, Ricardo Ochoa Beltrán ya había sido señalado por ser concuño de El Chapo, sin embargo en su momento el alcalde también salió a desmentir esa información, derivada también de los apellidos de su esposa.Por su parte, el semanario Proceso bajó de su portal de Internet la nota donde aseguraban que Erika Guadalupe Coronel Aispuro era cuñada de Joaquín Guzmán Loera, en su lugar hay una leyenda que dice “¡Página no encontrada! Lo sentimos, no encontramos la página que buscas. Es probable que algo hayamos hecho mal pero ahora lo sabemos y haremos algo para arreglarlo”. NR