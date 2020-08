‘Congela’ CRE 229 permisos, acusan preferencia a Pemex

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene pendientes al menos 229 solicitudes de permisos de expendio de combustibles de marcas distintas a Pemex, según identificó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).



“Tenemos conocimiento de que existen al menos 229 solicitudes de marcas no relacionadas con Pemex que fueron admitidas a trámite entre marzo de 2019 y abril de 2020, pero que no han sido resueltas aún y no sabemos el estado que tienen la solicitudes.



“Nosotros consideramos que la CRE debería transparentar la información de las solicitudes de permiso a fin de conocer qué está ocurriendo con su proceso”, aseguró David Lamb Valdés, titular de la unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales del organismo, durante una videoconferencia.



El 13 de julio, el regulador expuso que la CRE ha dado preferencia a los permisos otorgados a Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre otras marcas al expedirlos en menor tiempo.



“Es posible que la CRE esté solicitando especificar en la solicitud del permiso la marca de la estación de servicio y señalar quién será el principal proveedor.



“Para nosotros es fundamental que la normativa le dé un trato no discriminatorio a los solicitantes de los permisos de expendio, de manera de que estos sean otorgados sin importar la marca”, dijo Lamb.



Añadió que, si bien ya operan diversas estaciones distintas a Pemex, la estatal sigue siendo el principal referente en el mercado mayorista.



“La política de competencia ayuda precisamente a ofrecer un mejor producto a un mejor precio para que todos sean beneficiados; tener más competencia puede tener un impacto positivo en la reducción de los precios a los consumidores finales”.