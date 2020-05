Congela juez medidas contra 13 renovables

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juzgado concedió a 13 proyectos la suspensión definitiva del acuerdo publicado el 29 de abril pasado por el Centro Nacional de Control de Energía, el cual suspendía de manera indefinida las pruebas críticas necesarias para que centrales eólicas y solares entren en operación.



El juez Rodrigo de la Peza, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, dictó esta medida favorable para las compañías.



Las suspensiones fueron concedidas a Recursos Solares PV de México IV, Akin Solar, Eólica Tres Mesas 4, Fuerza Eólica de San Matías, Fuerza Eólica del Istmo, Versalles de las Cuatas Uno, Versalles de las Cuatas Dos, Tai Durango Cuatro Neo, Eoliatec del Pacífico, Eoliatec del Istmo, Versalles de las Cuatas Tres, Mitre Calera Solar y Eléctrica del Valle de México.



Con esta suspensión, los beneficiarios podrán continuar con las pruebas preoperativas necesarias para poner en servicio sus centrales eléctricas.

La resolución sobre si el juzgado otorgará a las empresas el amparo definitivo será el próximo 22 de junio.



De la Peza había concedido la semana pasada suspensiones provisionales, que el Cenace aparentemente no alcanzó a impugnar a tiempo ante el Primer Tribunal Colegiado Especializado, mismo que hasta ahora no ha notificado alguna sentencia.



Las suspensiones definitivas también pueden ser impugnadas, pero la resolución de estos recursos puede tomar varios meses, y mientras tanto, el Acuerdo no será aplicable.

El Cenace alega que las plantas eólicas y solares son intermitentes y provocan fallas en el sistema de transmisión, pero De la Peza replicó que estas fallas se han presentado desde 2019, no parecen tener relación con la pandemia, y son parte rutinaria del proceso de entrada en operación de ese tipo de plantas.



De la Peza tramita al menos 27 amparos de empresas, y es previsible que en todos mantendrá el mismo criterio, mientras que su colega del Juzgado Segundo Especializado, Juan Pablo Gómez Fierro, ha concedido 12 suspensiones provisionales.



El Acuerdo del Cenace, que frenó las pruebas preoperativas a partir del 3 de mayo, afecta a 26 plantas solares y 18 parques eólicos, que representan inversiones por 6 mil 426 millones de dólares.