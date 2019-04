Congelan 224 cuentas a la Universidad de Hidalgo

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) denunció que esta tarde les fueron congeladas un total de 224 cuentas bancarias, lo cual afecta a más de 7 mil 500 trabajadores activos y jubilados, así como a 61 mil estudiantes."Sin mediar notificación oficial alguna seis bancos en que operan las cuentas de la casa de estudios, incluidas las de recursos públicos provenientes de la Tesorería de la Federación, bloquearon los fondos, rechazaron depósitos y negaron el pago de cheques, servicios, proveedores y obligaciones ordinarias", informó la institución en un comunicado.El rector Adolfo Pontigo Loyola informó que más de 7 mil 500 trabajadores activos y jubilados no cobrarán su quincena, ni recibirán sus respectivas prestaciones laborales este fin de mes.Ante ello solicitó el apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, así como la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.Aseguró que el origen de los recursos en las cuentas es de procedencia lícita y reiteró que estos provienen de la Tesorería de la Federación, por lo que no pueden ni deben ser puestos en duda.​Advirtió que con esta acción además se verán afectados los pagos de servicios básicos como energía eléctrica, telefonía, internet o transporte escolar, además de que pone en riesgo el proceso de selección que en breve realizarán más de 31 mil 600 aspirantes.Reiteró que las finanzas de la universidad son sanas y administradas de manera transparente como dan testimonio, desde hace más de 30 años, las diversas auditorías realizadas."La institución cuenta con recursos que en gran parte provienen de subsidios ordinarios y extraordinarios, federales y estatales, los cuales, ahora no pueden disponerse. Y, en consecuencia, futuras ministraciones no serán recibidas", puntualizó.Reiteró que ante estas acciones es fundamental la intervención de las autoridades correspondientes y que se actúe en defensa de dicha institución.