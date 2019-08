Congelan 32 meses estudios de acuífero

A 32 meses de que la empresa Sanx Ingeniería Integral y Desarrollo entregó el Estudio Técnico Geohidrológico para Proponer Zonas Factibles de Explotación de Agua Subterránea y Actualización de la Disponibilidad del Acuífero Saltillo Sur, es fecha que el dictamen de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la publicación de la actualización de la reserva, sigue congelada.De acuerdo con el estudio hay una disponibilidad anual media de 76.8 hectómetros cúbicos en el acuífero Saltillo Sur, gracias a la suma de aguas profundas.Sin embargo no hay movimientos que permitan desarrollar futuros proyectos de inversión para dotar a la ciudad de un mayor caudal, afirmó el gerente de Aguas de Saltillo (Agsal), Jordi Bosch Bragado.“Es un tema que está encima de la mesa de la Conagua y no hay información de avances. Es la autoridad competente de origen federal, es quien tiene que resolver”, comentó.Del acuífero Saltillo Sur, la paramunicipal extrae 7 millones de metros cúbicos por año, pero con la modificación esperada –con base en el estudio–, se espera lograr un derecho por 30 hectómetros cúbicos anuales para garantizar un crecimiento de 20 años.“Ellos tienen sus tiempos, y no hay ninguna noticia”, apuntó el gerente de Agsal.» Para iniciar el proyecto de inversión solo falta que Conagua publique en el Diario Oficial de la Federación la nueva disponibilidad del manto freático.