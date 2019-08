Congelan captura de madre de Emilio Lozoya

Un juez de distrito suspendió por tiempo indefinido la orden de aprehensión librada por lavado de dinero y asociación delictuosa, en contra de Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya.Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, otorgó a la mujer detenida en Alemania la suspensión definitiva contra el mandato privativo de su libertad, señala la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional.Según el resolutivo, notificado al apoderado legal Javier Esquinca, en caso que los ilícitos por los cuales se libró la aprehensión sean de prisión preventiva oficiosa, la suspensión no podrá evitar que se ejecute la captura de Austin en territorio mexicano.Sin embargo, lo que se sabe hasta ahora es que el mandato de captura girado el 4 de julio contra la madre de Lozoya, es por dos delitos que no ameritan la prisión automática.Esto quiere decir que en caso de que en este momento ella optara por allanarse a la extradición, al llegar a México no podría ser detenida por la FGR.Austin y Solís fue capturada el pasado 23 de julio en la isla de Juist, en Alemania, con base en una ficha roja de la Interpol. Enseguida, fue llevada a un centro de atención familiar.La FGR le imputa recibir depósitos de su hijo por más de 7.4 millones de pesos desde una cuenta que presuntamente está relacionada con los sobornos de Odebrecht.