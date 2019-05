Congelaron cuenta de madre de Emilio Lozoya: abogado

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, aseguró que la cuenta de la madre del ex director general de Pemex, Gilda Austin de Lozoya fue congelada tras intentar pagarle a sus empleados."Hoy fue día de pago a sus ocho empleados y cuando quiso pagarles, la cuenta estaba congelada", aseguró el abogado en entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión.Coello Trejo dijo que luego de las órdenes de aprehensión que han girado en contra de la familia de Lozoya, todo se trata de una venganza y una persecución política."La regla en este negocio de la política es no meterse con la familia, qué culpa tiene la mamá de Emilio Lozoya y el papá de que Emilio sea perseguido, hay presunción de inocencia y se está violando eso", afirmó.El abogado también confirmó no saber si la esposa de Emilio Lozoya, Helen Eckes, tiene orden de aprehensión, pero metió un amparo para protegerla."Pues sí, porque después de esta persecución, lo que tengo que hacer es protegerme", informó.