Congelaron cuentas a Robles por investigación: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que probablemente la Fiscalía General solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda congelar las cuentas de Rosario Robles para continuar con la investigación por la Estafa Maestra."Son procesos que está llevando a cabo la Fiscalía General y seguramente están solicitando información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda."Esta Unidad de Inteligencia Financiera actúa porque se lo solicitan instancias gubernamentales, incluso hay acuerdos internacionales, sobre todo en lo relacionado con el lavado de dinero, entonces la Fiscalía General es la que tiene este proceso en curso y es muy probable que se haya solicitado la congelación de las cuentas para continuar con la investigación", señaló el Mandatario federal en conferencia matutina.López Obrador consideró que no se puede condenar a nadie, pues la autoridad competente es la que tendrá que resolver."También no podemos nosotros condenar a nadie, no se pueden hacer juicios sumarios, se tiene que cuidar siempre la dignidad de las personas y es la autoridad competente la que resuelve".Autoridades federales confirmaron que la UIF congeló las cuentas de Rosario Robles, ex Secretaria de Desarrollo Social, y de Emilio Zebadúa, uno de sus principales operadores.Esto como parte del proceso de investigación que se sigue en contra de ambos personajes.En el caso de Robles enfrenta una acusación por el delito de ejercicio indebido del servicio público, y tiene un citatorio el próximo jueves para una audiencia de imputación en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.Zebadúa es investigado por presunto enriquecimiento ilícito al no poder comprobar el origen de 13.2 millones de pesos, según la Secretaría de la Función Pública.