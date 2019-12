Congeló UIF cuentas de Genaro García Luna

"Ya están congeladas. Lo que estamos esperando es que los bancos reporten los montos", respondió a pregunta expresa sobre si el bloqueo incluye cinco cuentas de personas físicas y seis de personas morales.

El titular de la, Santiago Nieto Castillo, confirmó esta mañana que las cuentas bancarias del ex Secretario de Seguridad Pública,, ya fueron congeladas.El funcionario explicó que solo están en espera de que los bancos respondan a los requerimientos de la UIF paradel ex Secretario, hoy preso en Estados Unidos acusado de tener vínculos con el Cártel del Sinaloa.Además, Nieto Castillo confirmó que la UIF lleva a cabo una investigación en contra del exfuncionario.El funcionario federal no dio detalles sobre las indagatorias de la UIF sobre García Luna.Este martes, tras el arresto de García Luna, lainformó que también lleva a cabo una investigación en contra del exfuncionario por presuntos vínculos con el crimen organizado.La FGR ofreció colaborar con los fiscales norteamericanos que llevan el caso en contra del exfuncionario federal.Incluso, informó que solicitará la extradición de García Luna.