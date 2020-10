Congreso de Coahuila tendrá mayoría de mujeres

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- "En el Congreso de Coahuila habrá 15 mujeres y 10 hombres para el período 2021-2023", destacó la árbitro electoral, María Gabriela de León Farías, en la sesión extraordinaria del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en la que los consejeros aprobaron por unanimidad el Cómputo Estatal y el pleno declaró válida la elección de diputados del domingo 18 de octubre pasado.



Por partidos, la composición de la próxima legislatura del Congreso estatal, la número 62, será la siguiente: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el 51.45% de los sufragios, obtuvo 16 diputaciones por el principio de mayoría relativa, las cuales serán ocupadas por ocho mujeres y ocho hombres.



Las nueve curules de representación proporcional, conocidas como Plurinominales, fueron asignadas a cuatro partidos: cuatro para Morena, tres para el Partido Acción Nacional (PAN), una para Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y una para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).



La consejera presidenta destacó que en este proceso no hubo inconsistencias y tampoco impugnaciones.



Desaparecen seis partidos



Durante la sesión del IEC, en la que León Farías entregó las constancias de mayoría a las diputadas y diputados electos, también se confirmó la pérdida de registro de seis partidos políticos que no alcanzaron un 3% de los votos válidos emitidos.



Se trata del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que obtuvo sólo 1.62%; Movimiento Ciudadano (MC), que alcanzó 1.39% y el Partido del Trabajo (PT), que llegó a 1.98%.



Los otros tres partidos que perdieron el registro son de carácter local: Partido de la Revolución Coahuilense (PRC), que sólo consiguió el 0.86 % de los sufragios; Partido Unidos (PU), que tuvo 2.55 %, y Emiliano Zapata la Tierra y su Producto (PEZTP), que llegó a 1.85%.



El proceso para la liquidación de estos institutos políticos iniciará la semana próxima. Los seis perderán sus prerrogativas.



Para los locales PRC, PU y PEZTP significa que no podrán participar en las elecciones de los 38 ayuntamientos del próximo año, además de quedarse sin prerrogativas.



Mientras que los nacionales PRD, PT y MC se quedan sin financiamiento público y, aunque sí podrán contender pero con recursos propios.